В Хабаровске вручили юбилейные медали ветеранам ВОВ и труженикам тыла

— Занимались посевной, уборкой пшеницы, готовили пшеницу к сдаче государству, сушили её, чтобы она не пропала, ночами не спали, во вторую смену работали. Мы не считались ни с чем, ни с какой зарплатой, ничего не просили, а все силы прилагали только, чтобы победить врага. Такая наша была задача — всё ради Победы, — поделилась Антонида Бутовец.