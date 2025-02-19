В Хабаровске продолжается вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы. В администрации Индустриального района состоялась торжественная церемония (0+), на которой 8 ветеранов — участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей — получили заслуженные награды, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровского края.
Среди награжденных — Антонида Бутовец, трудившаяся в полях Амурской области во время войны.
В Хабаровске вручили юбилейные медали ветеранам ВОВ и труженикам тыла. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске вручили юбилейные медали ветеранам ВОВ и труженикам тыла. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске вручили юбилейные медали ветеранам ВОВ и труженикам тыла. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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— Занимались посевной, уборкой пшеницы, готовили пшеницу к сдаче государству, сушили её, чтобы она не пропала, ночами не спали, во вторую смену работали. Мы не считались ни с чем, ни с какой зарплатой, ничего не просили, а все силы прилагали только, чтобы победить врага. Такая наша была задача — всё ради Победы, — поделилась Антонида Бутовец.
Другая ветеран, Антонина Куприенко, пережила ужасы войны с детства, спасаясь от пожара в родной белорусской деревне, а затем оказавшись в фашистском концлагере.
— После сегодняшнего торжественного вручения всем ветеранам мы вручим медали и подарки на дому, — сообщила заместитель мэра, председатель комитета по управлению Индустриальным районом администрации Хабаровска Мария Матаева.
Всего в Индустриальном районе проживает 120 ветеранов.