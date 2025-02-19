Синоптики предупредили про мороз до −19 градусов в Беларуси 21 февраля, в пятницу, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 21 февраля будет облачно с прояснениями и без осадковю В ночные и утренние часы местами вероятен слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется южным, днем по северо-западной части — порывистый.
В ночное время температура воздуха составит от −9 до −16 градусов. Синоптики предупреждают, что при прояснениях прогнозируется до −19 градусов. Днем будет от 0 до −6 градусов.
Ранее синоптики сказали про возвращение морозов до −16 в Беларуси: «Антициклон начнет управлять погодой».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал, как встрепенулась зима: «Оставшиеся две недели февраля будут снежными и холодными».
Кстати, МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси.