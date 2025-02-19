Замминистра здравоохранения Красноярского края купила неработающее оборудование

Следствие раскрыло схему с закупкой непригодного медицинского оборудования в Красноярском крае. Об этом 19 февраля сообщили в ГСУ СК по региону.
В 2021 году заместитель министра здравоохранения региона подписала документы на оплату медтехники на 98,5 млн рублей. Оборудование не соответствовало техническим требованиям и не могло быть куплено на средства федерального бюджета по нацпроекту «Здравоохранение».
В 2022 году чиновница согласовала еще одну сомнительную закупку — рентгеновский аппарат для седьмой городской поликлиники за 28 млн рублей. Экспертиза установила, что это подделка, но замминистра все равно распорядилась перевести деньги поставщику.
Информацию о махинациях предоставило региональное управление ФСБ. После проверки на чиновницу завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сейчас материалы передали в прокуратуру — впереди суд.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Красноярского края получил полмиллиона рублей по фиктивным документам.