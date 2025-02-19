В середине марта в Уфе из-за отсутствия водителей автобусный маршрут № 218 прекратит работу

В Уфе прекратит работу автобусный маршрут. Об этом сообщил официальный информационный канал транспортного обслуживания населения столицы Башкирии.
Речь идет о маршруте № 218, право на осуществление перевозок пассажиров по которому принадлежало ООО «Альянс СКД». В конце прошлого года, 16 декабря, перевозчик подал заявление о прекращении действия свидетельства и карт маршрута из-за отсутствия водителей и невозможностью больше продолжать работу.
15 января мэрия Уфы объявил открытый конкурс на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по маршруту № 218. Регламентные процедуры по определению перевозчика все еще продолжаются.
«Альянс СКД», согласно требованиям закона, продолжит обслуживать маршрута еще месяц — до середины марта.
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