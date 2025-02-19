Светофоры в восьми районах Петербурга оснастят голосовыми помощниками

В Санкт-Петербурге в 2025 году более чем на 340 адресах появятся новые технические средства организации дорожного движения. В частности, светофоры в восьми районах города оснастят устройствами звукового и голосового сопровождения. Об этом в среду, 19 февраля, сообщила пресс-служба губернатора Северной столицы Александра Беглова.
— Перечень адресов сформировали с учетом пожеланий слабовидящих петербуржцев. Работа над программой шла совместно с администрациями районов и Санкт-Петербургской региональной организацией Всероссийского общества слепых, — уточняется в сообщении.
Кроме того, одобрена адресная программа по созданию нерегулируемых пешеходных переходов. В этом году их установят на 60 адресах в 15 районах.
Усовершенствованные пешеходы оборудуют дорожными знаками, разметкой, искусственными неровностями. Также на 50 адресах в девяти районах установят светофоры Т7, способные привлекать внимание автомобилистов, предупреждая о приближении пешеходного перехода.
Добавим, что адресную программу создали на основании анализа дорожной обстановки, отчетов комиссии по безопасности дорожного движения при главе Северной столицы.