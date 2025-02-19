Светофоры в восьми районах Петербурга оснастят голосовыми помощниками

В Санкт-Петербурге в 2025 году более чем на 340 адресах появятся новые технические средства организации дорожного движения. В частности, светофоры в восьми районах города оснастят устройствами звукового и голосового сопровождения. Об этом в среду, 19 февраля, сообщила пресс-служба губернатора Северной столицы Александра Беглова.