Собаку на самовыгуле в Дальнереченске забрала служба отлова

Оказалось, что собака не была привязана и находилась на свободе. Администрация действительно оформила заказ на её отлов. На видео видно, как приехали сотрудники полиции и администрации, которые провели разъяснительную беседу с хозяином собаки и женщиной-волонтёром. Отлов был осуществлён в соответствии с законом. Если бы собака была привязана, её бы не забрали.