Собаку на самовыгуле в Дальнереченске забрала служба отлова

В Дальнереченске сотрудники службы по отлову животных «Аристократ» забрали собаку, которая находилась на улице, несмотря на возражения зооволонтёра. Она же всё происходящее записала на видео. Автор видео попыталась оказать помощь собаке, но её усилия не увенчались успехом. Хозяин собаки, который стоял рядом и бездействовал, не смог предоставить документы, подтверждающие его право собственности на животное.
«Эта собака была домашней. Накануне она случайно перепрыгнула через забор и выбежала на улицу. Сотрудники “Аристократа” поймали её и посадили в клетку», — поделилась свидетельница изъятия собаки.
Собака была отправлена в приют, где ей будет в дальнейшем установлен чип и внесены о ней данные в базу «Хорриот». После этого хозяин сможет забрать её. Необходимо будет составленное заявление.
«Мы четыре раза приезжали по этому адресу по жалобам местных жителей, которые обращались в администрацию Дальнереченска. Жители сообщали о стаях бродячих собак, которые, по их мнению, должны быть привязаны, но свободно бегают по улицам и пугают детей», — рассказали сотрудники «Аристократа».
Оказалось, что собака не была привязана и находилась на свободе. Администрация действительно оформила заказ на её отлов. На видео видно, как приехали сотрудники полиции и администрации, которые провели разъяснительную беседу с хозяином собаки и женщиной-волонтёром. Отлов был осуществлён в соответствии с законом. Если бы собака была привязана, её бы не забрали.