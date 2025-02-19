В Волгограде приведут в порядок историческое здание «Дом с колоннами»

Информация о поиске подрядчика появилась на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок. Организация должна будет привести в порядок зал, коридоры и холл в правом крыле. Работы планируют закончить до 31 декабря 2026 года. На ремонт выделили 246 560 751,55 рубля.