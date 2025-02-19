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В Волгограде приведут в порядок историческое здание «Дом с колоннами»

В городе-герое ищут подрядчика для ремонта объекта на пр. им. Ленина, 9.

На реставрацию и обновление внутри памятника архитектуры регионального значения выделили около 246 млн рублей.

В основе «Дома с колоннами» находятся 2 отдельно стоящих дореволюционных здания: царицынской гимназии и реального училища. После Великой Отечественной войны их соединили, здесь располагались обком КПСС и областной Совет депутатов трудящихся.

За более чем 50 лет памятник архитектуры регионального значения капитально не ремонтировался. Для обновления объекта разработали поэтапный план — сначала работы пройдут в правом крыле здания.

Информация о поиске подрядчика появилась на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок. Организация должна будет привести в порядок зал, коридоры и холл в правом крыле. Работы планируют закончить до 31 декабря 2026 года. На ремонт выделили 246 560 751,55 рубля.

недвижимость