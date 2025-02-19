Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия объяснила, почему студенты в Калининграде не ездят по льготным тарифам

Пока выделить средства на эту статью расходов нет возможности.

В Калининграде студенты не ездят на общественном транспорте по льготным тарифам, поскольку в решении Горсовета нет соответствующего пункта. Об этом рассказали представители городской администрации в комментариях на странице главы региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Как написал один из местных жителей, его сын — учащийся 2 курса КГТУ, и ему приходится оплачивать полный билет в автобусе. Мужчина напомнил, что в году его студенчества всегда были проездные.

«Каждый муниципалитет из своего бюджета компенсирует городским пассажирским предприятиям разницу между ценой билета и стоимостью проезда строго по числу льготников. В решении Горсовета Калининграда для студентов льготного проезда не предусмотрено, выделить средства из городского бюджета для предоставления этой льготы в настоящее время невозможно», — ответили на это в мэрии.