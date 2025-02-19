Мэрия объяснила, почему студенты в Калининграде не ездят по льготным тарифам

«Каждый муниципалитет из своего бюджета компенсирует городским пассажирским предприятиям разницу между ценой билета и стоимостью проезда строго по числу льготников. В решении Горсовета Калининграда для студентов льготного проезда не предусмотрено, выделить средства из городского бюджета для предоставления этой льготы в настоящее время невозможно», — ответили на это в мэрии.