В Верховном Суде отметили снижение числа поступающих по всем направлениям дел

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный Суд отмечает тенденцию снижения количества поступающих по всем направлениям дел, сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.
Валерий Калинкович обратил внимание, что для системы судов общей юрисдикции в прошлом году ситуация в целом была достаточно стабильной и вполне контролируемой.
«Мы отмечаем некоторое не очень значительное, но сокращение количества поступающих судебных дел по всем направлениям судебной деятельности, — заявил он. — Не сказать, что это резкое сокращение нагрузки, но тем не менее такие тенденции создают определенный положительный фон для решения насущных вопросов и судебного управления, и качественного осуществления правосудия по конкретным делам. И, конечно же, такие тенденции нельзя не приветствовать».
В 2024 году штатная нагрузка в судах общей юрисдикции составила 54,5 дела и материала, жалобы (протеста) в месяц (в 2023 году этот показатель равнялся 57,9), по экономическим судам — 54,6 дела и материала, жалобы (протеста) (в 2023 году — 59).
По словам Валерия Калинковича, в прошлом году система судов общей юрисдикции работала с достаточно высоким качеством. Большинство выносимых решений и приговоров в вышестоящие суды не обжаловалось.
Первый заместитель председателя Верховного Суда отметил, что в судах проделана достаточно серьезная работа по улучшению организации судебных процессов и в принципе по организации работы. Статистикой зафиксировано, что по меньшему количеству дел слушание откладывалось. Реже объявлялись перерывы в судебных заседаниях.
«То есть налицо тенденция к сокращению (количества. — Прим. БЕЛТА) ситуаций, когда человеку для решения своего вопроса в суде приходится в этот суд являться несколько раз», — пояснил он.
Соответственно, уменьшилось количество не процессуальных жалоб на организацию работы судов. Снизилось в том числе количество и тех обращений, которые в итоге признаются обоснованными и по которым необходимо принимать меры реагирования. -0-
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