В Верховном Суде отметили снижение числа поступающих по всем направлениям дел

«Мы отмечаем некоторое не очень значительное, но сокращение количества поступающих судебных дел по всем направлениям судебной деятельности, — заявил он. — Не сказать, что это резкое сокращение нагрузки, но тем не менее такие тенденции создают определенный положительный фон для решения насущных вопросов и судебного управления, и качественного осуществления правосудия по конкретным делам. И, конечно же, такие тенденции нельзя не приветствовать».