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Волейболистку из Доминиканы напугал снег и холод в Калининграде

Алондра Тапиа переехала в регион и выступает за «Локомотив».

Источник: Комсомольская правда

Алондра Тапиа, волейболистка из Доминиканской Республики, участвовавшая в летних Олимпийских играх 2024 года, переехала в Калининград и выступает за «Локомотив». Неожиданно для себя девушка столкнулась с почти сибирской погодой в Калининграде.

«На улице непривычно холодно. И много снега. Я вообще не люблю холод, бр-р-р», — цитирует пресс-служба «Локо» спортсменку.

При этом новая волейболистка «Локомотива» призналась, что приятно удивлена теплой атмосферой на играх «Локо» и тем, как радушно приняли ее игроки и болельщики.

А вот разница во времени остается для спортсменки проблемой.

— Еще не совсем понимаю, где я нахожусь (смеется). Очень большая разница во времени с Доминиканой. Днем хочется спать, а ночью есть (улыб ается). Пока перестраиваюсь, и скоро все должно наладиться, — говорит девушка.