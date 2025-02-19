Волейболистку из Доминиканы напугал снег и холод в Калининграде

Алондра Тапиа, волейболистка из Доминиканской Республики, участвовавшая в летних Олимпийских играх 2024 года, переехала в Калининград и выступает за «Локомотив». Неожиданно для себя девушка столкнулась с почти сибирской погодой в Калининграде.
«На улице непривычно холодно. И много снега. Я вообще не люблю холод, бр-р-р», — цитирует пресс-служба «Локо» спортсменку.
При этом новая волейболистка «Локомотива» призналась, что приятно удивлена теплой атмосферой на играх «Локо» и тем, как радушно приняли ее игроки и болельщики.
А вот разница во времени остается для спортсменки проблемой.
— Еще не совсем понимаю, где я нахожусь (смеется). Очень большая разница во времени с Доминиканой. Днем хочется спать, а ночью есть (улыб ается). Пока перестраиваюсь, и скоро все должно наладиться, — говорит девушка.