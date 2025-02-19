У калининградцев возникли проблемы с отправкой посылок по почте в «большую Россию»

«Сотрудники таможни проверяют сведения, указанные в описи посылок, так как часто они оказываются недостоверными или заниженными. Помимо этого, проверяются частота перемещения товаров и их номенклатура, чтобы определить, предназначены ли они для личного пользования или коммерческих целей. Видеорегистраторы включаются во избежание конфликтных ситуаций и коррупционных нарушений. Если товар направляется для перепродажи, то лучше воспользоваться запущенным на территории региона экспериментом по упрощённой интернет-торговле без уплаты таможенных платежей и сбора документов, подтверждающих статус товаров, в пределах 200 евро», — уточнили в министерстве.