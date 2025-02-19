Массовые мероприятия Владивостока переносят с центральной площади в Минный городок по решению мэра

Такое решение принято в связи с «изменением статуса» главной городской площади: там действует Спасо-Преображенский собор, поэтому некоторые шоу, проводимые в непосредственной близости от собора, могут оскорблять чувства верующих.
Подобный инцидент уже произошёл в 2022 году: в сентябре на площади состоялся концерт, приуроченный к фестивалю детства и юношества «Я, мы, тигр» и Дню знаний, приглашённой звездой стала певица Клава Кока, популярная у целевой аудитории концерта. Выступление артистки в слишком откровенном наряде с композициями «Пьяную домой» и «Мне пох» вызвало возмущение не у верующих, а у родителей школьников. Возмущение было доведено до прокуратуры и Следственного комитета, родительская общественность апеллировала как раз к наличию собора на площади, напротив которого и состоялось скандальное выступление.
Чтобы подобных скандалов больше не было, часть мероприятий перенесут в парк Минного городка, который станет одной из главных площадок для проведения концертов и событийных мероприятий.
Парк Минного городка неоднократно обещали реконструировать, но безуспешно, парк дождался только нового асфальта, лестниц, «кладбищенских» оградок, отделяющих дорожки от зелёных насаждений, а также недостроенного детского велотрека. Сейчас парк взялись реконструировать с федеральным размахом — из государственного бюджета на эти цели в конце 2024 года уже направлено более 476 миллионов рублей, а в общей сложности масштабный проект может обойтись в 5,5 миллиарда. Работы разбили на два этапа, первые объекты рассчитывают открыть для посетителей уже в 2025 году. Это будут зона детских аттракционов, фудкорт и спортивная площадка с зонами для воркаута, мини-футбола, волейбола, баскетбола и стритбола.