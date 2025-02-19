Массовые мероприятия Владивостока переносят с центральной площади в Минный городок по решению мэра

Парк Минного городка неоднократно обещали реконструировать, но безуспешно, парк дождался только нового асфальта, лестниц, «кладбищенских» оградок, отделяющих дорожки от зелёных насаждений, а также недостроенного детского велотрека. Сейчас парк взялись реконструировать с федеральным размахом — из государственного бюджета на эти цели в конце 2024 года уже направлено более 476 миллионов рублей, а в общей сложности масштабный проект может обойтись в 5,5 миллиарда. Работы разбили на два этапа, первые объекты рассчитывают открыть для посетителей уже в 2025 году. Это будут зона детских аттракционов, фудкорт и спортивная площадка с зонами для воркаута, мини-футбола, волейбола, баскетбола и стритбола.