Воронежский подросток пять лет жил с инородным предметом в носу

Воронежские врачи столкнулись с уникальным случаем в своей практике. В лор-отделение Воронежской областной детской клинической больницы № 1 (ВОДКБ № 1) поступил 16-летний пациент с инородным телом в полости носа. Подросток рассказал, что живет с ним уже пять лет. За это время металлический оброс тканью и плотно зафиксировался в носовом ходу. Со временем это привело к воспалению и развитию хронического гайморита. Подросток жаловался на неприятный запах и гнойно-геморрагические выделения из носа в течение длительного времени. По какой причине родители вовремя не обратились за медицинской помощью по извлечению постороннего предмета, не известно.