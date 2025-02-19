Воронежский подросток пять лет жил с инородным предметом в носу

Воронежские врачи столкнулись с уникальным случаем в своей практике. В лор-отделение Воронежской областной детской клинической больницы № 1 (ВОДКБ № 1) поступил 16-летний пациент с инородным телом в полости носа. Подросток рассказал, что живет с ним уже пять лет. За это время металлический оброс тканью и плотно зафиксировался в носовом ходу. Со временем это привело к воспалению и развитию хронического гайморита. Подросток жаловался на неприятный запах и гнойно-геморрагические выделения из носа в течение длительного времени. По какой причине родители вовремя не обратились за медицинской помощью по извлечению постороннего предмета, не известно.
Вначале врачи попытались удалить инородный предмет под местной анестезией, но это получилось. Тогда операцию провели под общим наркозом. Параллельно хирурги выполнили пункцию верхнечелюстной пазухи.
После операции пациенту назначили лечение гнойного синусита, и на седьмой день выписали домой.
По словам врачей, доставать из носа у детей инородные предметы им приходится часто. Обычно эта процедура производится под местной анестезией или даже без нее. Но чтоб инородный предмет так долго оставался в носу, с подобным случаем в Воронеже столкнулись впервые.