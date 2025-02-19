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В Омске с 2020 года снизилась заболеваемость ВИЧ почти на 15%

Основной процент заболевания приходится на людей в возрасте от 30 до 39 лет.

Источник: Комсомольская правда

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекций в Омской области снизился на 14,3% с 2020 года. Среди заболевших преобладают люди в возрасте от 30 до 39 лет. Такой статистикой поделился региональный минздрав, пишет NGS55.

Показатель заболеваемости в 2024 году на 100 тысяч человек составлял 54,7, а 1 февраля 2025 года он составил всего 3,0.

Чаще других заражению ВИЧ-инфекцией подвержен люди в возрасте от 30 до 39 лет — доля таких пациентов составляет 44,1%. СПИДом чаще всего болеют в возрасте от 40 до 49 лет.

Ранее «КП Омск» сообщала, что заболеваемость ОРВИ в Омской области упала на 26% ниже эпидпорога. Снижение заболеваемости фиксируют во всех возрастных группах.