Студентка ОмГАУ завоевала бронзу на чемпионате по полиатлону РССС

Кристина Семенихина проявила себя настоящим бойцом, преодолевая каждый этап непростых соревнований. В первый день хрупкой девушке предстояло отжаться на скорость. Кристина смогла набрать 100 очков, выполнив 130 отжиманий за 4 минуты. В этот же день омская спортсменка выбила 89 очков из 100 возможных в пулевой стрельбе. Во второй день соревнований студентка ОмГАУ уверенно выиграла лыжную гонку.