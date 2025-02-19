Студентка ОмГАУ завоевала бронзу на чемпионате по полиатлону РССС

Первокурсница Омского государственного аграрного университета Кристина Семенихина стала бронзовым призером чемпионата России по полиатлону среди студентов, который проходил с 13 по 16 февраля в подмосковном Коврове. Девушка стала бронзовым призером престижных соревнований, а также с успехом выполнила норматив мастера спорта России.
Это уже не первая победа юной спортсменки в феврале 2025 года. 8 числа она уже стала победителем в 10-километровом забеге «Лыжни России» на родном университетском стадионе.
На протяжении четырех дней соревнований в Коврове участники демонстрировали свои навыки в трех дисциплинах: стрельбе из пневматической винтовки, силовых упражнениях (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) и лыжных гонках.
Кристина Семенихина проявила себя настоящим бойцом, преодолевая каждый этап непростых соревнований. В первый день хрупкой девушке предстояло отжаться на скорость. Кристина смогла набрать 100 очков, выполнив 130 отжиманий за 4 минуты. В этот же день омская спортсменка выбила 89 очков из 100 возможных в пулевой стрельбе. Во второй день соревнований студентка ОмГАУ уверенно выиграла лыжную гонку.
Фото: пресс-служба ОмГАУ.
Таким образом, Кристина получила 288 баллов и заняла почетное третье место, при этом разрыв с лидерами был всего 2 балла. Также по итогам соревнований первокурсница ОмГАУ защитила норматив мастера спорта России. Такой результат позволит Кристине Семенихиной претендовать на участие в международных соревнованиях.
Как рассказали «КП Омск» в пресс-службе вуза, Кристина успешно совмещает учебу и спорт и является примером для других студентов.
Поздравляем Кристину и коллектив ОмГАУ с высоким результатом!