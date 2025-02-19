Малоимущие воронежцы могут рассчитывать на получение социальной помощи для открытия дела

В учреждении социальной защиты Ленинского района Воронежа продолжается работа по заключению социальных контрактов на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноким гражданам) на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе самозанятости. Размер помощи составляет до 350000 рублей.
Как рассказали в управе, в 2023 году в результате заключения социального контракта открылась студия аэродизайна и декора. На выделенные средства закуплено необходимое оборудование и началась деятельность.
Условия получения социальной помощи:
— постоянная или временная регистрация на территории Ленинского района Воронежа;
— среднедушевой доход Вашей семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Воронежской области на 2025 год (15605 ₽);
— желание открыть свое дело и выйти из трудной жизненной ситуации.
Запись на консультацию по вопросу оказания государственной социальной помощи на основании заключения социального контракта осуществляется по телефонам: 278−00−01, 277−58−43 или по адресу: ул. 20-летия Октября, д. 44.