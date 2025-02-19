Жители более двух десятков уфимских домов лишились холодного водоснабжения

Сегодня днем, 19 февраля, десятки жителей Уфы лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
В районе дома № 1 по улице Выборгская произошла утечка из колодца. Для проведения ремонта с 13:00 был отключен водопровод диаметром 50 миллиметров.
Таким образом, без холодной воды остались объекты по адресам:
— улица Менеделеева 70а;
— улица Выборгская 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11б, 2, 4, 4/1, 6, 6а, 6б, 6 В, 8, 10, 12, 14.
«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.
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