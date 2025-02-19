Суд рассмотрит меру пресечения для заместителя губернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону рассмотрят ходатайство о назначении меры пресечения для заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
— 19 февраля в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступил материал по ходатайству об избрании меры пресечения. Рассмотрение материала назначено на 15 часов, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, ранее главу донского минсельхозпрода задержали из-за подозрений в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным УФСБ, чиновник выделил субсидии предприятиям, находившимся в тяжелом финансовом состоянии. Позже получатели финансовой поддержки оказались банкротами, а денежные средства в размере 155,2 млн рублей были похищены.