В Челябинской области растёт заболеваемость опасным штаммом гриппа

В Челябинской области наблюдается рост случаев гриппа. Чаще всего (в 53,3% случаев) встречается штамм «B». Реже, но не намного, специалисты регистрируют грипп «А» (46,7%). Последний несёт наибольшую угрозу здоровью граждан, в особенности, потому что им могут болеть животные, такие как свиньи и птицы. В большинстве случаев именно грипп «А» провоцирует эпидемии.