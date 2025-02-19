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В Челябинской области растёт заболеваемость опасным штаммом гриппа

В Челябинской области наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки.

В Челябинской области наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. При этом ситуация с болезнями остаётся стабильной, и до эпидемии нам пока далеко. Последними данными статистики по уровню заболеваемости ОРВИ поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

Южноуральцы начали чаще болеть. За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ среди населения региона выросла на 12,3%. При этом повода для беспокойства пока нет. Уровень заболеваемости продолжает оставаться низким — на 13,5% меньше, чем в среднем за последние несколько лет.

В Челябинской области наблюдается рост случаев гриппа. Чаще всего (в 53,3% случаев) встречается штамм «B». Реже, но не намного, специалисты регистрируют грипп «А» (46,7%). Последний несёт наибольшую угрозу здоровью граждан, в особенности, потому что им могут болеть животные, такие как свиньи и птицы. В большинстве случаев именно грипп «А» провоцирует эпидемии.

Не забывайте о профилактике ОРВИ, особенно в зимнее время, когда заболеваемость сильно вырастает. Мойте руки перед едой и после улицы, проводите регулярно уборку, носите маски, избегайте больших скоплений людей, а в случае появления симптомов болезни обращайтесь к специалистам.

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