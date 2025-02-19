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Останки сразу 40 человек нашли на строительной площадке в Минске

Строители нашли останки 40 человек при раскопках котлована в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Останки сразу 40 человек нашли на строительной площадке в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что в момент раскопок котлована на участке по улице Минина в Минске строители нашли костные останки. Следственно-оперативная группа вместе со специалистами ГКСЭ осмотрела место и изъяла более 700 фрагментов костных останков. В ведомстве уточнили, что, предположительно, захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны. Удалось установить, что в 40-х годах прошлого столетия на указанном месте находился палаточный лагерь военнопленных.

Строители нашли останки 40 человек при раскопках котлована в Минске. Фото: sudexpert.gov.by.

«Для установления давности захоронения, а также биологического возраста людей, чьи костные останки обнаружены, а это около 40 человек, назначены медико-криминалистические экспертизы», — уточнили в Государственном комитете судебных экспертиз.

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