Около 120 километров дорог отремонтировали в Иркутске за пять лет. Как сообщили в администрации областного центра, за этот же период в порядок привели 109 участков улиц. Также было улучшено уличное освещение. А возле школ и детских садов добавили больше мест для парковки.
— Создали первую в городе выделенную полосу для общественного транспорта на Трактовой, что улучшило транспортное сообщение в Ленинском округе, — поделились в администрации.
Что касается значимых проектов за последние пять лет, то это капремонт улицы Верхняя Набережная, реконструкция путепровода на Джамбула, обновление Ушаковского и Академического мостов, а также ряд работ на улицах Академическая, Байкальская, Чайковского и других. Также на опасных для водителей и пешеходов участках появляются светофоры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области отремонтируют 171 километр дороги. На работы затратили на три миллиона больше, чем в прошлом году.