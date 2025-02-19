Движение ограничат по Лермонтова в Иркутске до 24 февраля

В Иркутске ограничат движение транспорта по улице Лермонтова до 24 февраля. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей города», такая мера нужна для вскрытия теплосетей и их ремонта.
— Потребовалось ограничить движение транспорта по улице Лермонтова, в районе здания 130/1. С 14:00 19 февраля до 17:00 24 февраля 2025 года, — сказано в сообщении.
На участке, где действует ограничение будет сужена дорога до одной полосы. Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать осторожность и правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи завели дело после нападения собаки на мальчика в Шелехове.