Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничат по Лермонтова в Иркутске до 24 февраля

На участке будут вскрывать тепловую сеть.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ограничат движение транспорта по улице Лермонтова до 24 февраля. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей города», такая мера нужна для вскрытия теплосетей и их ремонта.

— Потребовалось ограничить движение транспорта по улице Лермонтова, в районе здания 130/1. С 14:00 19 февраля до 17:00 24 февраля 2025 года, — сказано в сообщении.

На участке, где действует ограничение будет сужена дорога до одной полосы. Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать осторожность и правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи завели дело после нападения собаки на мальчика в Шелехове.