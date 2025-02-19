«Не корми свою тревогу» и «Американская история любви». Что почитать в феврале?

Об этом удивительном побеге и рассказывается в февральской новинке издательства «Эксмо» «Американская история любви. Рискнуть всем ради возможности быть вместе» за авторством Илионы Ву. И хотя сама книга написана в свободной форме, в ней нет места вымыслу: все цитаты и диалоги в ней достоверные, благодаря серьезной исторической работе, проделанной автором. Точное и бережное отношение к источникам оценили по достоинству — в 2024 году «Американская история любви» была удостоена Пулитцеровской премии. А в 2025 году книгу впервые перевели на русский — теперь с ней могут ознакомиться и отечественные читатели.