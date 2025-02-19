«Не корми свою тревогу» и «Американская история любви». Что почитать в феврале?

Когнитивные искажения. Книга о том, как не попасть в ловушку собственного сознания.
В феврале в издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Невидимый слон: Как не попадать в ментальные ловушки» экономиста и исследователя в области поведенческого дизайна Лучано Кановы о механизмах, которые активизируются в мозге при обработке информации и принятии решений. Причем многие из них мешают делать взвешенные выводы и приводят порой к непоправимым ошибкам.
В частности, из-за этого мы не можем по-настоящему осознать серьезность мировых проблем, таких как глобальное потепление. Кажется, что никто не воспринимает его достаточно серьезно. И это наравне с тем, что люди склонны к чрезмерному драматизму, например, большинство согласятся с тем, что проблема бедности в мире за последние десятилетия не только не улучшилась, но и усугубилась, несмотря на свидетельства обратного (сегодня число бедняков, живущих менее чем на $1,9, постоянно сокращается).
Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с когнитивными искажениями и особенностями мышления, и пытается найти Лучано Канова: обрисовать схему, которая бы объяснила причину парадоксов мыслительных процессов и повысила осознанность в вопросах того, почему человеку разумному так трудно преодолевать инертность своего поведения.
Есть, чтобы не переживать. Книга о том, как не кормить свою тревогу.
Другая февральская новинка «Альпины Паблишер» — книга ученых Кристен Эллот и Наташи Дуарте «Не корми свою тревогу: Как питание влияет на наше настроение». В ней обнаруживается новый подход к поговорке «ты то, что ты ешь» — исследователи пытаются разобраться, как с помощью питания и других полезных привычек (режима сна, легких физических упражнений) можно снизить стресс и тревожность.
Дело в том, что при разборе этих неприятных эмоциональных состояний физиологический аспект нередко упускается из виду: причины возникновения тревожности стараются найти в травматичных эпизодах из прошлого, непривычных, тяжелых ситуациях настоящего или страхах перед будущим. Однако, как замечают авторы книги, тревожность может быть также связана с плохим энергосбережением тела и мозга. И решить проблему можно с помощью грамотного подхода к употреблению белка, ведь «снабдив свой мозг достаточным количеством энергии, питательных веществ и прочих ресурсов, необходимых для нормального функционирования, вы можете снизить уровень тревожности примерно на 10−50%».
В «Не корми свою тревогу» Эллот и Дуарте на доступном языке объясняют причины и факторы тревоги и рассказывают, как при правильном подходе к потреблению белка и регулированию уровня сахара в крови можно корректировать тревожные состояния. Если у вас нет противопоказаний, можете попробовать воспользоваться набором инструментов, предложенным в книге (и не ограниченным исключительно диетой), чтобы справиться с тревожностью и снизить ее уровень с 9−10 до 7 баллов (а может, и вовсе избавиться от нее).
Им разрешали проводить вместе одну ночь в неделю. История любви двух рабов, получившая Пулитцеровскую премию.
История Уильяма и Эллен Крафт, мужа и жены — рабов, — знаковая для американской истории и культуры. Они стали одними из первых невольников, которые восстали против бесчеловечной системы и решились на дерзкий побег: путешествуя в вагонах первого класса у всех на виду, они смогли покинуть рабовладельческий американский Юг, где их свобода была невозможна.
В этом супругам помог хитрый план: светлокожая Эллен замаскировалась под молодого белого владельца хлопковых плантаций, а Уильям играл роль его черного раба (в то время было не принято, чтобы женщину сопровождал слуга-мужчина). Чтобы не выдать свое происхождение и пол, в течение пути Эллен скрывала свое лицо за повязкой, носила очки и цилиндр. Также миссис Крафт перевязывала правую руку, чтобы скрыть свою безграмотность и не допустить, чтобы ее попросили подписать какие бы то ни было документы.
Об этом удивительном побеге и рассказывается в февральской новинке издательства «Эксмо» «Американская история любви. Рискнуть всем ради возможности быть вместе» за авторством Илионы Ву. И хотя сама книга написана в свободной форме, в ней нет места вымыслу: все цитаты и диалоги в ней достоверные, благодаря серьезной исторической работе, проделанной автором. Точное и бережное отношение к источникам оценили по достоинству — в 2024 году «Американская история любви» была удостоена Пулитцеровской премии. А в 2025 году книгу впервые перевели на русский — теперь с ней могут ознакомиться и отечественные читатели.
Вселенские цифры. Книги о девяти самых необычных числах в физике.
В феврале в издательстве «Миф» вышла книга физика-теоретика и космолога Антонио Падильи «Удивительные числа Вселенной. Путешествие за грань воображения». В ней заместитель директора нового Ноттингемского центра гравитации рассказывает о числах, которые способны объяснить устройство Вселенной.
Сам автор отмечает, что его книга — «об индивидуальности чисел, сияющих в физическом мире». И действительно, описанные автором числа обладают ярким «характером» — например, число Грэма, которое долго было в Книге рекордов Гиннесса как самое большое число, когда-либо появлявшееся в математическом доказательстве. Причем, как объясняет Падилья, если попытаться представить его полную десятичную запись, голова человека «сколлапсировала бы в черную дыру».
Это не все удивительные числа, с которыми познакомит нас автор: физик-теоретик расскажет, насколько замедлил свои биологические часы Усэйн Болт, когда устанавливал мировые рекорды скорости, о числе, чья природа никогда не может быть окончательно доказана без перезагрузки Вселенной, и о сверхмаленьких величинах, которые открывают дорогу в субатомный мир физики элементарных частиц.