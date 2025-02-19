Леденящий душу прогноз: в Челябинской области похолодает до −33

В Челябинской области в конце нынешней недели ударят 30-градусные морозы.
— На Южном Урале сохраняется сухая, безветренная погода с ночными морозами под влиянием обширной области высокого давления, — сообщили в региональном Гидрометцентре.
Особенно холодно будет в горных и низинных районах. По ночам
Во всех остальных районах ночная температура воздуха станет колебаться от −22 до −28.
В дневное время с четверга по субботу воздух станет прогреваться до −12, −7 градусов.
К субботе вдобавок окрепнет ветер. Местами он подует с порывами до 14 метров в секунду.