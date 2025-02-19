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Леденящий душу прогноз: в Челябинской области похолодает до −33

В Челябинской области температура опустится до −33 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -4° 8 м/с 42% 767 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в конце нынешней недели ударят 30-градусные морозы.

— На Южном Урале сохраняется сухая, безветренная погода с ночными морозами под влиянием обширной области высокого давления, — сообщили в региональном Гидрометцентре.

Особенно холодно будет в горных и низинных районах. По ночам 20—22 февраля температура там будет опускаться до −32, −33 градусов.

Во всех остальных районах ночная температура воздуха станет колебаться от −22 до −28.

В дневное время с четверга по субботу воздух станет прогреваться до −12, −7 градусов.

К субботе вдобавок окрепнет ветер. Местами он подует с порывами до 14 метров в секунду.