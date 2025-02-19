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С 30 апреля возобновятся прямые рейсы из Оренбурга в Калининград

С 30 апреля 2025 года возобновятся прямые рейсы из Оренбурга в Калининград. Выполнять их будет авиакомпания Nordwind на воздушных судах Airbus A-321. Об этом сообщает пресс-служба оренбургского аэропорта.

Источник: Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Вылет из Оренбурга в 13:50 (MSK+2). Продолжительность полета составит около четырех часов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Оренбурга в 2023 и 2024 годах превысил 1 млн человек.