До −18°С обещают в Беларуси в ночь на 20 февраля

В четверг в стране ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный снег, в дневные часы обойдется без существенных осадков. В отдельных районах республики ночью и утром — слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет неустойчивым слабым.
Ночью столбик термометра будет находится на отметках от 9 до 15 градусов со знаком минус, при прояснениях мороз может окрепнуть до 18 градусов. Днем ожидается от минус 1 до минус 6, по юго-западу страны — от 0 до плюс 1.