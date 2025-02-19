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До −18°С обещают в Беларуси в ночь на 20 февраля

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь со среды на четверг, 20 февраля, в республике при прояснениях столбик термометра может опуститься до 18 градусов ниже нуля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: -4° 5 м/с 46% 768 мм рт. ст. +2°
Источник: БЕЛТА

В четверг в стране ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный снег, в дневные часы обойдется без существенных осадков. В отдельных районах республики ночью и утром — слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет неустойчивым слабым.

Ночью столбик термометра будет находится на отметках от 9 до 15 градусов со знаком минус, при прояснениях мороз может окрепнуть до 18 градусов. Днем ожидается от минус 1 до минус 6, по юго-западу страны — от 0 до плюс 1.