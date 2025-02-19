Завтра в Татарстане ожидается −25 градусов

В отдельных районах региона возможен туман.
В ведомстве отмечают, что для перехода проезжей части по возможности лучше использовать надземные и подземные пешеходные переходы.
Завтра, 20 февраля, ночью и утром на территории республики ожидается до −25 градусов при прояснениях. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
В отдельных районах региона возможен туман.
В ведомстве отмечают, что для перехода проезжей части по возможности лучше использовать надземные и подземные пешеходные переходы.