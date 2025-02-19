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Завтра в Татарстане ожидается −25 градусов

Завтра, 20 февраля, ночью и утром на территории республики ожидается до −25 градусов при прояснениях. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Сейчас в Ричмонде: -4° 5 м/с 46% 768 мм рт. ст. +2°

В отдельных районах региона возможен туман.

В ведомстве отмечают, что для перехода проезжей части по возможности лучше использовать надземные и подземные пешеходные переходы.