В челябинском роддоме на свет появился младенец-богатырь весом более 5 кг

Женщина поступила в роддом на 39 неделе. Беременность была доношенная. После всех обследований ее начали готовить к кесареву сечению. Операция прошла благополучно. У роженицы это было четвертое кесарево сечение. «Предыдущие дети — три девочки, родились с весом 4,850 кг, 4,500 кг и 5 кг», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Татьяна Васильевна Узлова.