В челябинском роддоме на свет появился младенец-богатырь весом более 5 кг

В Челябинске в роддоме клиники ЮУГМУ родился младенец весом 5,55 кг и ростом 56 см. В семье это четвертый ребенок, сообщает пресс-служба клиники.
Женщина поступила в роддом на 39 неделе. Беременность была доношенная. После всех обследований ее начали готовить к кесареву сечению. Операция прошла благополучно. У роженицы это было четвертое кесарево сечение. «Предыдущие дети — три девочки, родились с весом 4,850 кг, 4,500 кг и 5 кг», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Татьяна Васильевна Узлова.
Новорожденного крепыша назвали Климом (Климентием). Сейчас мама и младенец находятся в палате. Самочувствие у обоих хорошее. Скоро они отправятся домой к семье.
В январе 2025 в роддоме клиники ЮУГМУ на свет появилось 9 двоен.