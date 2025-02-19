МВД сможет блокировать подозрительные денежные переводы россиян

МВД предлагает дать следователям и дознавателям право блокировать подозрительные денежные переводы.
Сомнительные операции будут приостанавливать на 10 суток, заявил замглавы МВД России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Он уточнил, что ведомство внесло предложение изменить Уголовно-процессуальный кодекс и дать полномочия следователям и дознавателям во внесудебном порядке блокировать денежные операции сроком на 10 суток, — сказал замглавы МВД.
Ранее стало известно, что Центробанк планирует ужесточить контроль за операциями россиян, обновив основания для блокировки счетов и отклонения транзакций, включая подозрительные переводы в регионы с активностью террористических организаций, использование криптовалют и электронных кошельков, а также операции через страны из серых списков FATF.
Особое внимание будут уделять операциям с цифровым рублем, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, при этом банки обязаны будут отказывать в таких операциях или открытии цифровых кошельков при наличии подозрений.