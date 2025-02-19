Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один междугородний маршрут возобновил рейсы в Воронеж

Компания «Регионтранс» объявила о возобновлении работы автобусов № 667. Они соединяют Верхнехавский район и областной центр.

Общественный транспорт будет выполнять четыре рейса в день и по будням, и по выходным дням. Рейсы из областного центра стартуют от Левобережного автовокзала в 8 часов 25 минут и в 15 часов. Конечная точка маршрута — село Верхняя Байгора, при этом автобусы будут проезжать через Верхнюю Хаву. Рейсы в обратном направлении предусмотрены в 10 часов 25 минут и в 17 часов 5 минут.

Ранее также стало известно о возобновлении маршрута № 540. Этот общественный транспорта курсирует из областного центра в Верхнюю Хаву через Новую Усмань.