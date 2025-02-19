Еще один междугородний маршрут возобновил рейсы в Воронеж

Общественный транспорт будет выполнять четыре рейса в день и по будням, и по выходным дням. Рейсы из областного центра стартуют от Левобережного автовокзала в 8 часов 25 минут и в 15 часов. Конечная точка маршрута — село Верхняя Байгора, при этом автобусы будут проезжать через Верхнюю Хаву. Рейсы в обратном направлении предусмотрены в 10 часов 25 минут и в 17 часов 5 минут.