Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудников межгорьевского ЧОПа на несколько месяцев лишили зарплаты

В Межгорье сотрудникам ЧОПа пять месяцев не платили зарплату.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Межгорье сотрудников частной охранной организации на несколько месяцев лишили зарплаты. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, руководство предприятия «Защита» с октября прошлого по февраль текущего года полностью не выплачивало жалованье двоим своим работникам. В итоге сумма задолженности составила 49 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Прокуратура направила в суд заявления о взыскании долга.

Следователям предстоит установить финансовое положение ЧОПа, допросить потерпевших, руководителей и работников, провести финансовые исследования, проверить наличие других фактов невыплаты зарплаты другим работниками, а также принять меры к возмещению задолженности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.