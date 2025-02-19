Сотрудников межгорьевского ЧОПа на несколько месяцев лишили зарплаты

В башкирском городе Межгорье сотрудников частной охранной организации на несколько месяцев лишили зарплаты. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, руководство предприятия «Защита» с октября прошлого по февраль текущего года полностью не выплачивало жалованье двоим своим работникам. В итоге сумма задолженности составила 49 тысяч рублей.
По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Прокуратура направила в суд заявления о взыскании долга.
Следователям предстоит установить финансовое положение ЧОПа, допросить потерпевших, руководителей и работников, провести финансовые исследования, проверить наличие других фактов невыплаты зарплаты другим работниками, а также принять меры к возмещению задолженности.
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