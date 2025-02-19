В Калининграде запускают программу «Умная остановка» по установке информационных табло

— Программу «Умная остановка» начинаем запускать в городе. Понятно, что за один год не сделаем, — сказала Елена Дятлова. — Чтобы повесить табло, надо подвести электричество и обеспечить интернетом, условно говоря, повесить модем. Как ведем электричество? По воздуху? Мы отказались от этого, когда сказали о программе «Чистое небо». Нужно подземное исполнение. Задача ясна и понятна, нужно заниматься.