На каких маршрутах подорожал проезд в Ростовской области:18 междугородних направлений

В Ростовской области изменились тарифы на 18 межмуниципальных автобусных маршрутах. Обновленные цены опубликовало Агентство развития платежных систем.
Компания указала максимальные тарифы. Уточняется, что реальная стоимость проезда зависит от продолжительности поездки. Изменения коснулись следующих маршрутов:
№ 112: с/о Самара — г. Ростов-на-Дону: 203 ₽
№ 18: с. Самарское — х. Павловка (через Азов): 188 ₽
№ 23: с. Самарское — с. Ново-Николаевка: 50 ₽
№ 271: В. Петровка — Ростов-на-Дону: 232 ₽
№ 24: с. Самарское — 3-е отд. Каяльский: 107 ₽
№ 25: с. В. Петровка — с. Самарское: 64 ₽
№ 272: п. Воронцовка — г. Ростов-на-Дону: 172 ₽
№ 273: п. Каяльский — г. Ростов-на-Дону: 232 ₽
№ 274: с. Новобатайск — г. Ростов-на-Дону: 225 ₽
№ 276: с. Новониколаевка — г. Ростов-на-Дону: 217 ₽
№ 277: с. Самарское — г. Ростов-на-Дону: 168 ₽
№ 278: п. Суходольск — г. Ростов-на-Дону: 170 ₽
№ 601/2: Белая Калитва — Ростов-на-Дону: 930 ₽
№ 603: Белая Калитва — Новочеркасск: 790 ₽
№ 605: Ростов-на-Дону — п. Горняцкий: 930 ₽ (в воскресенье: 980 ₽).
№ 919: п. Горняцкий — Каменск-Шахтинский: 390 ₽
№ 280/1: с. Кулешовка — Ростов-на-Дону: 99 ₽
№ 215/1 Азов — Ростов-на-Дону: 185 ₽
Проезд подорожал в селе Самарском. С 3 февраля поездка в автобусе по селу обойдется в 18 рублей.