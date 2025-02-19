В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий

«Понимая, что мы — хранители исторической памяти и культурного кода, мы еще в октябре 2024 года составили план наших основных мероприятий, дали поручение всем учреждениям культуры провести мероприятия к 80-летию Дня Победы. За министерством культуры закреплено 62 мероприятия из основных», — сказала Манежина.
Некоторые из них уже проходят. Так, театры и концертные организации выезжают в госпитали, воинские части и школы. В Керчи 27 февраля состоятся традиционные военно-патриотические чтения, уточнила она.
«Мы планируем записать большой гала-концерт и показать его на телевидении 9 Мая. В том числе, 9 Мая планируем показать большой театрализованный концерт на подмостках нашего музыкального театра», — поделилась планами Манежина.
Кроме того, как отметил в ходе заседания председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, к праздничной дате за средства попечителей Мемориала «Красный» будут реконструированы пять памятников, имеющих большое историческое значение.
«Силами депутатского корпуса мы также традиционно проведем субботники на всех мемориалах, братских могилах и других объектах, связанных с Великой Отечественной войной» — добавил он.
При этом, пока еще рано говорить о масштабных и многолюдных праздничных действиях, все будет зависеть от обстановки в зоне СВО, отметили в ходе заседания.