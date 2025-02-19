В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятий

«Понимая, что мы — хранители исторической памяти и культурного кода, мы еще в октябре 2024 года составили план наших основных мероприятий, дали поручение всем учреждениям культуры провести мероприятия к 80-летию Дня Победы. За министерством культуры закреплено 62 мероприятия из основных», — сказала Манежина.