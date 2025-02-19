В Уфе восстановят участки водопроводной сети

По данным организации, здесь заменяют 665 погонных метров труб — сейчас проложено уже 605, а также смонтированы колодцы.
«Вместо изношенных стальных труб прокладывают полиэтиленовые, износостойкие. Работы ведутся открытым способом и бестраншейным методом: новая труба протягивается между двумя котлованами, с минимальными повреждениями благоустройства и дорожного полотна на проезжих частях. Данный капремонт участка водопроводной сети позволит существенно повысить надежность водоснабжения в этом районе города», — прокомментировали в «Уфаводоканале».