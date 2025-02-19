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В Уфе восстановят участки водопроводной сети

Капремонт участков водопроводной сети на бульваре Ибрагимова, 46/1 до подвалов жилых домов по Краснодонской, 3, 5, Цюрупы, 145, 145/1 и Ибрагимова, 42, 46 полностью завершат весной 2025 года. Об этом сообщили в столичном «Водоканале». Известно, что основные работы планируют выполнить до 30 марта.

Источник: Башинформ

По данным организации, здесь заменяют 665 погонных метров труб — сейчас проложено уже 605, а также смонтированы колодцы.

«Вместо изношенных стальных труб прокладывают полиэтиленовые, износостойкие. Работы ведутся открытым способом и бестраншейным методом: новая труба протягивается между двумя котлованами, с минимальными повреждениями благоустройства и дорожного полотна на проезжих частях. Данный капремонт участка водопроводной сети позволит существенно повысить надежность водоснабжения в этом районе города», — прокомментировали в «Уфаводоканале».

ЖКХ