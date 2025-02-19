В Уфе восстановят участки водопроводной сети

Капремонт участков водопроводной сети на бульваре Ибрагимова, 46/1 до подвалов жилых домов по Краснодонской, 3, 5, Цюрупы, 145, 145/1 и Ибрагимова, 42, 46 полностью завершат весной 2025 года. Об этом сообщили в столичном «Водоканале». Известно, что основные работы планируют выполнить до 30 марта.