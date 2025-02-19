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Власти Уфы сэкономят 2,5 млрд рублей на уличном освещении

Специалисты рассказали о преимуществах новых светильниках.

Источник: gorodufa.ru

В Уфе устаревшие ртутные и натриевые светильники заменили на светодиодные. Как сообщили в «Уфагорсвете», это позволит сэкономить более 400 млн кВт/ч, а именно более 2,5 млрд рублей.

По словам специалистов, новые светильники имеет множество преимуществ. Их белый свет улучшает видимость в непогоду, светодиоды имеют более высокий индекс цветопередачи, водители и пешеходы смогут быстрее реагировать на потенциальные опасности на дороге.

Кроме того, белый свет значительно меньше утомляет зрение и создает безопасную и комфортную среду для участников дорожного движения.

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