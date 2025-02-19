Замглавы Ростовской области оценил ситуацию с нехваткой мест в школах региона

— Сейчас односменный режим обучения применяется в 24 муниципалитетах региона, в 31 муниципалитете занятия все еще ведут в две смены. Исходя из демографического прогноза до 2030 года, в восьми территориях уроки в одну смену получится организовать без нового строительства, в 11 территориях убрать вторую смену получится за счет кластеризации, в 12 — только за счет строительства новых объектов, — добавил Игорь Гуськов.