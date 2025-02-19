Замглавы Ростовской области оценил ситуацию с нехваткой мест в школах региона

46 школ за шесть лет должны построить в Ростовской области для ликвидации второй смены и увеличения количества мест в образовательных учреждениях. Об этом на заседании в правительстве региона сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
— За шесть лет построить 46 объектов и ввести 30 тысяч мест — еще более амбициозная и серьезная задача. Главы территорий должны понимать, на каких участках будут создаваться эти дополнительные объекты, и уже сейчас заниматься отводом этих земель, — сказал Игорь Гуськов.
Чиновник отметил, что в среднем для ликвидации второй смены необходимо ежегодно возводить примерно по десять школ. Эту задача считается выполнимой, так как за два последних года на Дону сдавали по девять-десять объектов образования.
— Сейчас односменный режим обучения применяется в 24 муниципалитетах региона, в 31 муниципалитете занятия все еще ведут в две смены. Исходя из демографического прогноза до 2030 года, в восьми территориях уроки в одну смену получится организовать без нового строительства, в 11 территориях убрать вторую смену получится за счет кластеризации, в 12 — только за счет строительства новых объектов, — добавил Игорь Гуськов.
Добавим, в рамках госпрограммы и нацпроекта «Образование» с 2019 по 2024 годы в Ростовской области ввели 39 школьных объектов, а также создали почти 24 тысячи дополнительных мест, 13 тысяч из которых появились за счет нацпроекта.