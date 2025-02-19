В поселке Кантемировка Воронежской области более 500 семей платят за ржавую воду как за питьевую

Жители Кантемировки жалуются на ржавую воду в своих домах. С такой проблемой столкнулись более 500 семей, живущих на улице 10 пятилетки и примыкающей к ней улицам. При этом платят за воду как за нормальную питьевую. Причем большие деньги — в среднем 54,05 рубля за кубометр. Для сравнения: в центре Воронежа расценки почти вдвое дешевле — 31,5 рубля.
Местные жители обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Санитарные врачи выдали предписание муниципальному кантемировскому «Водоканалу». Однако жидкость апельсинового цвета продолжает идти из крана, выводя из строя стиральные машины и водяные котлы.
Люди больше не желают терпеть это безобразие и обратились с жалобой на прямую линию Президента и в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Активисты ОНФ направили обращение в администрацию Кантемировского района. Общественники требуют наладить нормальное водоснабжение проблемных улиц. А также просят прокуратуру защитить нарушенные права кантемировцев и заставить коммунальщиков сделать перерасчет.