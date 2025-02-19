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В поселке Кантемировка Воронежской области более 500 семей платят за ржавую воду как за питьевую

Стоит она при этом больше 54 рублей, в то время как в Воронеже — всего 31,5.

Источник: Комсомольская правда

Жители Кантемировки жалуются на ржавую воду в своих домах. С такой проблемой столкнулись более 500 семей, живущих на улице 10 пятилетки и примыкающей к ней улицам. При этом платят за воду как за нормальную питьевую. Причем большие деньги — в среднем 54,05 рубля за кубометр. Для сравнения: в центре Воронежа расценки почти вдвое дешевле — 31,5 рубля.

Местные жители обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Санитарные врачи выдали предписание муниципальному кантемировскому «Водоканалу». Однако жидкость апельсинового цвета продолжает идти из крана, выводя из строя стиральные машины и водяные котлы.

Люди больше не желают терпеть это безобразие и обратились с жалобой на прямую линию Президента и в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Активисты ОНФ направили обращение в администрацию Кантемировского района. Общественники требуют наладить нормальное водоснабжение проблемных улиц. А также просят прокуратуру защитить нарушенные права кантемировцев и заставить коммунальщиков сделать перерасчет.

ЖКХ