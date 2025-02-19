В Крыму начнут регистрировать бездомных и домашних животных

Ранее мы писали, в Симферополе умерла волонтер, приютившая более 50 котов. Информация о трагедии начала распространяться в местных пабликах, посвященных помощи животным. Сообщается, что после смерти волонтера десятки кошек нуждаются в новых хозяевах. По словам неравнодушной жительницы Симферополя, все животные жили в квартире пенсионерки, которая ранее работала учителем в школе.