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В Крыму начнут регистрировать бездомных и домашних животных

Регистрировать бездомных и животных начнут в Крыму.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму начнут регистрировать бездомных и домашних животных, сообщает пресс-служба Государственного Совета региона.

Депутаты обсудили республиканский закон «Об ответственном обращении с животными». Глава Комитета Светлана Шабельникова сказала, что законодательная инициатива направлена на урегулирование их численности.

Она отметила, что в планах создать рабочую группу, а также привлечь к обсуждению этой инициативы общественность, депутатов и администрации муниципалитетов.

Ранее мы писали, в Симферополе умерла волонтер, приютившая более 50 котов. Информация о трагедии начала распространяться в местных пабликах, посвященных помощи животным. Сообщается, что после смерти волонтера десятки кошек нуждаются в новых хозяевах. По словам неравнодушной жительницы Симферополя, все животные жили в квартире пенсионерки, которая ранее работала учителем в школе.

флора и фауна