В Крыму начнут регистрировать бездомных и домашних животных, сообщает пресс-служба Государственного Совета региона.
Депутаты обсудили республиканский закон «Об ответственном обращении с животными». Глава Комитета Светлана Шабельникова сказала, что законодательная инициатива направлена на урегулирование их численности.
Она отметила, что в планах создать рабочую группу, а также привлечь к обсуждению этой инициативы общественность, депутатов и администрации муниципалитетов.
Ранее мы писали, в Симферополе умерла волонтер, приютившая более 50 котов. Информация о трагедии начала распространяться в местных пабликах, посвященных помощи животным. Сообщается, что после смерти волонтера десятки кошек нуждаются в новых хозяевах. По словам неравнодушной жительницы Симферополя, все животные жили в квартире пенсионерки, которая ранее работала учителем в школе.