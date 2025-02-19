Митрополит Владимир: память о трагедии на Калке жива в сердцах дончан

Под стягом с Нерукотворным Спасом сегодня мужественно сражаются наши ребята на полях специальной военной операции. Для Донбасса, обильно политого и до сих пор орошаемого русской кровью, трагедия на Калке имеет еще и глубокое личное измерение. Данные события происходили у нас, на Донецкой земле. Память о них жива в сердцах дончан, находящих параллели с нынешними военными событиями, с теми зверствами и ужасами, которые сеют вокруг себя украинские нацисты. Поэтому то, что в кабинете религиозного чиновника картина со столь печальным сюжетом занимает видное место, не может расцениваться иначе как глумление и кощунство.