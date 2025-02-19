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В Воронеже скончался выдающийся баянист Юрий Чирков

Ему было 72 года.

Источник: с сайта Воронежской областной филармонии

19 февраля 2025 года на 73-м году умер выдающийся воронежский баянист заслуженный артист России Юрий Чирков. Печальную весть сообщили в Воронежской областной филармонии, где Юрий Владимирович проработал больше полувека.

— Невероятно одарённый баянист, Юрий Владимирович — личность исключительно творческая, яркая и беззаветно преданная своей профессии, — отметили коллеги. — Он работал в составе коллективов «Воронежские девчата» и «На воронежских просторах».

В последние годы жизни Юрий Чирков являлся художественным руководителем ансамбля «Отрада».