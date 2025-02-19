В Минске Audi горела из-за неправильно установленного специалистом аккумулятора

Специалисты установили причину загорания легковой «Ауди 100» в Минске, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Возгорание произошло в конце 2024-го во дворе жилого дома. Пожар возник в салоне иномарки. Как выяснилось, какое-то время машина не эксплуатировалась, а незадолго до возгорания квалифицированные сотрудники произвели замену аккумуляторной батареи на новую.
При осмотре авто был обнаружен выгоревший наполнитель заднего сидения и наплавления на металлическом проволочном каркасе правого кресла, характерные для эрозионного воздействия электрического дугового разряда при коротком замыкании.
Эксперт установил, что непосредственной причиной возникновения пожара стал аварийный режим из-за короткого замыкания, возникший при контакте проволочного каркаса кресла с «плюсовым» полюсным выводом аккумуляторной батареи. То есть аккумулятор был установлен неправильно.
Тем временем бесплатный проезд в транспорте установлен для некоторых третьекурсников в Минске.