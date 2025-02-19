В Минске Audi горела из-за неправильно установленного специалистом аккумулятора

Возгорание произошло в конце 2024-го во дворе жилого дома. Пожар возник в салоне иномарки. Как выяснилось, какое-то время машина не эксплуатировалась, а незадолго до возгорания квалифицированные сотрудники произвели замену аккумуляторной батареи на новую.