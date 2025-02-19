Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске Audi горела из-за неправильно установленного специалистом аккумулятора

В Минске во дворе многоэтажки сгорела Audi из-за неправильно установленного аккумулятора.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты установили причину загорания легковой «Ауди 100» в Минске, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Возгорание произошло в конце 2024-го во дворе жилого дома. Пожар возник в салоне иномарки. Как выяснилось, какое-то время машина не эксплуатировалась, а незадолго до возгорания квалифицированные сотрудники произвели замену аккумуляторной батареи на новую.

При осмотре авто был обнаружен выгоревший наполнитель заднего сидения и наплавления на металлическом проволочном каркасе правого кресла, характерные для эрозионного воздействия электрического дугового разряда при коротком замыкании.

Эксперт установил, что непосредственной причиной возникновения пожара стал аварийный режим из-за короткого замыкания, возникший при контакте проволочного каркаса кресла с «плюсовым» полюсным выводом аккумуляторной батареи. То есть аккумулятор был установлен неправильно.

Тем временем бесплатный проезд в транспорте установлен для некоторых третьекурсников в Минске.