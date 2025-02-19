«Питьевую воду и воду для технических нужд подвезли семь автоцистерн». В МЧС сказали о ликвидации прорыва трубопровода в Осиповичах

В МЧС сообщили о координации работ по ликвидации последствий порыва трубопровода в Осиповичах.
Ранее мы писали о том, что 16 000 человек остались без воды из-за прорыва трубопровода в Осиповичах.
В пресс-службе МЧС рассказали о работе райкомиссии по ЧС, после заседания которой были приняты все меры для оперативного восстановления нормальных условий жизнедеятельности населения и функционирования объектов критической инфраструктуры.
Уточняется, что жителей города питьевой водой обеспечивали пять автоцистерн, также были поданы две цистерны МЧС для технических нужд.
— СМС-рассылкой оповестили свыше 20 тысяч абонентов, — прокомментировал начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Игорь Ходанович.
Как уточняется, в Осиповичах случился прорыв 500-миллиметровой асбестоцементной трубы. При ликвидации прорыва ввели в работу два водозабора.
На месте работали восемь единиц техники и 14 человек от водоканала, а также две аварийные бригады, два экскаватора. От МЧС задействовали две автоцистерны.
На данный момент идет проверка наличия воды у конечных потребителей и ее качества.
Еще в Минске Audi горела из-за неправильно установленного специалистом аккумулятора.
Тем временем бесплатный проезд в транспорте установлен для некоторых третьекурсников в Минске.