Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Парковки в Москве бесплатны по воскресеньям и в государственные праздники в соответствии с решением столичного правительства. В 2025 году у москвичей есть 72 дня бесплатной парковки, сообщал заммэра Максим Ликсутов.
Из них 22 дня — праздничные:
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 февраля все платные парковки в городе (в том числе, с тарифом 380−600 ₽ в час) будут работать в бесплатном режиме. Капитальные парковки со шлагбаумами будут работать в платном режиме.
Парковки в Москве бесплатны по воскресеньям и в государственные праздники в соответствии с решением столичного правительства. В 2025 году у москвичей есть 72 дня бесплатной парковки, сообщал заммэра Максим Ликсутов.
Из них 22 дня — праздничные: