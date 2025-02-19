Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 февраля все платные парковки в городе (в том числе, с тарифом 380−600 ₽ в час) будут работать в бесплатном режиме. Капитальные парковки со шлагбаумами будут работать в платном режиме.