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Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 23 февраля все платные парковки в городе (в том числе, с тарифом 380−600 ₽ в час) будут работать в бесплатном режиме. Капитальные парковки со шлагбаумами будут работать в платном режиме.

Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Парковки в Москве бесплатны по воскресеньям и в государственные праздники в соответствии с решением столичного правительства. В 2025 году у москвичей есть 72 дня бесплатной парковки, сообщал заммэра Максим Ликсутов.

Из них 22 дня — праздничные: 1—8 января, 23 февраля, 8 марта, 1−3, 8—10 мая, 12—14 июня, 3 и 4 ноября, 31 декабря (парковка бесплатна на всех улицах города). 50 воскресных дней парковки будут бесплатны везде, кроме улиц с тарифами 380 ₽/час, 450 ₽/час и 600 ₽/час и зон с динамическим тарифом.