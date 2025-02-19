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Установка новых генераторов на Фиоленте пока не решила ситуацию со светом

По словам местных жителей, веерные отключения сохраняются.

Дополнительные генераторы общей мощностью 2 МВт, которые вчера, 18 февраля, были установлены на трансформаторной подстанции на Фиоленте, по мнению жителей, пока не улучшили ситуации с поставками электроэнергии в дома. Об этом они рассказали корр. ИА SevastopolMedia.

— Наше садовое некоммерческое товарищество находится на Монастырском шоссе, прямо напротив подстанции, где вчера установили новые генераторы. По словам властей, они запитают несколько садовых товариществ по шоссе, но наше по-прежнему без света. Вчера почти до 20.00 его не было, сегодня нет примерно с 10.00, — рассказывает проживающий в СНТ «Старт» Иван Шадрин.

При этом он отмечает, что в соседнем СТ «Союз» свет есть со вчерашнего вечера.

Как ранее сообщало ИА SevastopolMedia, генераторы должны взять мощность подстанции, которая стоит на балансе 102-ПЭС Минобороны РФ, на себя, запитав таким образом несколько садовых товариществ и жилые дома, расположенные по Монастырскому шоссе.

Напомним, что 6 февраля на Фиоленте вышли из строя сразу две подстанции из-за резкого похолодания, которое в свою очередь привело к росту потребления электроэнергии — в районе нет газоснабжения и централизованного отопления, и люди греются электроприборами.

Последствия аварии ликвидировали, но, чтобы избежать схожей ситуации в будущем, ввели графики веерных отключений. В начале февраля установили пять дополнительных генераторов, однако, местные жители сообщали, что один из них привезли неисправным.