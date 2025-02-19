Установка новых генераторов на Фиоленте пока не решила ситуацию со светом

— Наше садовое некоммерческое товарищество находится на Монастырском шоссе, прямо напротив подстанции, где вчера установили новые генераторы. По словам властей, они запитают несколько садовых товариществ по шоссе, но наше по-прежнему без света. Вчера почти до 20.00 его не было, сегодня нет примерно с 10.00, — рассказывает проживающий в СНТ «Старт» Иван Шадрин.