В Волгограде сокращают количество рейсов автобусов № 2 и № 77

Схожим образом ситуация обстоит и с маршрутом № 77 «Комплекс “Юбилейный” — ТРК “Мармелад”. По действующему до конца февраля соглашению перевозчик обязан обеспечить работу 19 автобусов, совершающих по 119 рейсов в будние и по 112 рейсов в выходные дни. Однако в новой версии договора с 1 марта по 11 апреля будут работать 18 автобусов, совершая 110 в будние дни и 106 в выходные. С 12 апреля будет отнят ещё один автобус в выходные дни, а количество рейсов уменьшится до 100 в сутки.