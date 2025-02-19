Музей и концертную площадку могут разместить в «Крестах» в Петербурге

21 февраля в Петербурге пройдут торги по продаже «Крестов» на Арсенальной набережной. Здание бывшего следственного изолятора хотят реализовать за 1 миллиард рублей. За два дня до аукциона стало известно, что потенциальный владелец исторического комплекса — миллиардер Евгений Финкельштейн — может превратить его в культурный центр, открыв там музей и концертную площадку. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на бизнесмена.
— Я действительно участвую в аукционе по «Крестам». Это сложный проект, главное в нем — сохранить уникальные постройки комплекса. Есть понимание по концертной площадке, но пока конкретных предложений нет. Концепция проекта в «Крестах» — «Музей истории добра и зла», — привела газета слова Финкельштейна.
Напомним, здание было построено в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В то время оно было самым крупным исправительным учреждением в Европе. В разные годы там отбывали заключение известные политические и культурные деятели, среди которых были, например, Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Николай Заболоцкий и другие.