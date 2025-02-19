Музей и концертную площадку могут разместить в «Крестах» в Петербурге

21 февраля в Петербурге пройдут торги по продаже «Крестов» на Арсенальной набережной. Здание бывшего следственного изолятора хотят реализовать за 1 миллиард рублей. За два дня до аукциона стало известно, что потенциальный владелец исторического комплекса — миллиардер Евгений Финкельштейн — может превратить его в культурный центр, открыв там музей и концертную площадку. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на бизнесмена.