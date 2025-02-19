Эффективность действия кольцевых РНК-вакцин повышена в 200 раз

Работу этой формы РНК-терапии ученые проверили в опытах на культурах клеток и обычных лабораторных мышах, в чей организм исследователи ввели жировые наночастицы с кольцевыми РНК-молекулами. Они успешно проникли и в человеческие и мышиные клетки и заставили их светиться, при этом новая форма вакцин вызывала меньше побочных эффектов и действовала на мышей дольше, чем линейные молекулы РНК. Это говорит в пользу ее дальнейшего развития и использования в научной и медицинской практике, подытожили ученые.