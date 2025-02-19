Две новых электрички будут курсировать вокруг Астаны

В прошлом году был запущен один электрический состав между Астаной и Боровым. После его запуска скорость следований улучшилась с 3,5 до 2,5 часа. В этом году планируется поставка двух электропоездов межу Карагандой и Астаной, а также Ерейментау и Астаной. То есть они будут курсировать вокруг Астаны.