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Две новых электрички будут курсировать вокруг Астаны

Два электрических поезда запустят для улучшения железнодорожного сообщения с Астаной, передает Tengri Travel.

Источник: Tengrinews

В ходе брифинга СЦК заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Нуржан Кельбуганов рассказал о планах по закупке электропоездов. По его словам, в этом году будет закуплено 226 вагонов для работы на самых востребованных маршрутах.

В прошлом году был запущен один электрический состав между Астаной и Боровым. После его запуска скорость следований улучшилась с 3,5 до 2,5 часа. В этом году планируется поставка двух электропоездов межу Карагандой и Астаной, а также Ерейментау и Астаной. То есть они будут курсировать вокруг Астаны.

сообщил Нуржан Кельбуганов