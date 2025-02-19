В Молодечно игроман продал, а потом угнал машину родственника ради ставок

В Молодечно будут судить игромана, который продал, а потом сразу угнал машину, которая ему не принадлежит. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.
Так, в милицию обратился 44-летний молодечненец, который купил машину у мошенника. Объявление о продаже авто мужчина нашел в интернете, на встрече с продавцом он отдал 800 долларов задатка. Машина с документами осталась стоять у его дома, но к утру пропала.
Связавшись с продавцом, белорус понял, что машину ночью угнал он. Мужчина сказал, что ему срочно понадобилось авто, и он открыл его своим ключом. Возвращать задаток он тоже отказался, сказав, что все деньги уже спустил в игровых автоматах. И теперь уже продать машину готов только при полной оплате.
Милиция вскоре задержала лживого продавца. Там уже игроман признался, что иномарка оформлена на родственников, которые о ее продаже ничего не знали. А он хотел выручить хоть какую-то сумму для своей игровой зависимости. Фигуранта будут судить за мошенничество.
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