В Молодечно игроман продал, а потом угнал машину родственника ради ставок

Связавшись с продавцом, белорус понял, что машину ночью угнал он. Мужчина сказал, что ему срочно понадобилось авто, и он открыл его своим ключом. Возвращать задаток он тоже отказался, сказав, что все деньги уже спустил в игровых автоматах. И теперь уже продать машину готов только при полной оплате.